À la Une : ces stars qui règlent leurs comptes en musique

Impossible d’être passé à côté des derniers tubes signés Shakira et Miley Cyrus. Leur point commun ? Ils sont tous les deux ce qu’on appelle des « revenge songs », des chansons pour se venger, pour régler ses comptes, particulièrement après une rupture. Et cette fois, ce sont Liam Hemsworth, ex-mari de Miley Cyrus, et Gérard Piqué, ex-mari de Shakira, qui en ont fait les frais.