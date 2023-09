A la Une : Charles III à Paris, les coulisses d'une visite royale

Cette semaine a été marquée par la visite en France du roi Charles III et de la reine consort Camilla. Un séjour ponctué de plusieurs temps forts, entre bains de foule et dîner en grande pompe à Versailles. Mais derrière les images officielles, comment ce séjour a -t-il été préparé ? En quoi le nouveau monarque se démarque-t-il de sa mère, la reine Elizabeth ? Protocole, petits secrets, anecdotes… 50' Inside vous raconte les coulisses de cette visite et les liens étroits qui unissent la famille royale à la France.