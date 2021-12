À la Une – Exclu : sur les traces de Johnny avec Laeticia Hallyday

Alors qu’elle vient de commémorer les quatre ans de la mort de Johnny Hallyday, Laeticia nous a ouvert les portes de sa nouvelle vie à Los Angeles. Dans sa nouvelle maison, auprès de ses filles et de son amoureux, Laeticia Hallyday se reconstruit après son deuil et panse ses blessures, sans jamais oublier Johnny. Pour 50’ Inside, elle nous emmène sur ses traces et nous fait visiter les endroits préférés du chanteur.