A la Une : Florent Pagny, le retour

Depuis plus d’un an, Florent Pagny se bat contre un cancer du poumon. Mais à la grande surprise de tout le monde, l’interprète de « Ma liberté de penser » est monté sur le plateau de The Voice pour entonner avec les candidats son plus grand tube, « Chanter ». Un hymne à la vie pour le chanteur qui a souhaité rassurer ses fans inquiets et réaffirmé son envie de retrouver le chemin de la scène.