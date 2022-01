À la Une : Harry Potter, le retour tant attendu !

20 ans après la sortie en salles du tout premier volet des aventures d’Harry Potter, les membres du casting étaient réunis pour une grande réunion placée sous le signe de l’émotion. Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe bien sûr, mais aussi Helena Boham Carter (Bellatrix Lestrange), Gary Oldman (Sirius Black), Robbie Coltrane (Hagrid), James et Oliver Phelps (les jumeaux Weasley), Matthew Lewis (Neville), Bonnie Wright (Ginny Weasley) ou encore Tom Felton (Draco Malefoy), Ralph Fiennes (Voldemort) ou Alfred Enoch (Dean Thomas) se sont retrouvés pour partager leurs plus beaux souvenirs des 10 années qui ont marqué leur vie à jamais.