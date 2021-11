A la Une : Inès Reg en tournée, mais en famille !

Inès Reg est devenue un phénomène en une seule phrase, en un seul sketch. Depuis, la jeune artiste n’a plus une minute à elle : spectacles, films, interviews, les projets s’enchaînent pour son plus grand bonheur. Inès Reg est d’ailleurs en tournée dans toute la France, un rythme effréné pour lequel elle a tenu à être accompagnée de sa famille : son mari, Kevin, mais aussi sa mère et sa meilleure amie. 50’ Inside l’a suivie dans les coulisses de sa tournée.