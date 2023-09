A la Une : Jean-Jacques Goldman, pourquoi fait-il tant parler ?

Il a beau avoir dit adieu à la scène publique il y a plus de 20 ans, Jean-Jacques Goldman n’en finit plus de revenir et ce bien malgré lui. En cette fin d’été, le chanteur est l’objet de toute l’attention médiatique : radio, journaux, réseaux sociaux et même un livre qui a poussé l’artiste à sortir de sa réserve… Pourquoi ce grand absent fait-il tant parler ? Comment a-t-il à ce point marqué les Français ? La réponse dans 50’ Inside.