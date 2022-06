Le Portrait : Chantal Ladesou, sans filtre

Reconnaissable entre mille grâce à voix grave, Chantal Ladesou n’a jamais eu sa langue dans sa poche. L’humoriste est cash, vraie, corrosive s’il le faut et le public français l’adore. Et ça tombe bien : elle revient non seulement sur scène, mais elle fera également partie du prochain jury de Mask Singer. Pour fêter ça, Nikos Aliagas l’a rencontré pour un face à face en tête-à-tête.