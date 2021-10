À la Une : Jeff Panacloc et Jean-Marc sur tous les fronts

Jeff Panacloc et l’inimitable Jean-Marc repartent en tournée avec leur nouveau spectacle, « Jeff Panacloc Adventure ». On pourrait croire que ce nouveau défi leur suffirait, mais ce serait bien mal les connaître : ils sont aussi en plein tournage d’un film déjanté sur la rencontre entre l’humoriste et sa marionnette.