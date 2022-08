A la Une : Julien Doré, petit prince des réseaux sociaux (et de The Voice Kids)

Les réseaux sociaux, il y a ceux qui en usent, ceux qui en abusent et il y a ceux qui s’en amusent. Julien Doré est très présent sur les réseaux sociaux et trouve toujours le bon mot pour répondre à ses haters et les bonnes vidéos pour plaire à ses fans. Fans d’autant plus nombreux que le chanteur est devenu, depuis peu, juré dans The Voice Kids. 50’ Inside l’a retrouvé chez lui, dans son petit paradis des Cévennes.