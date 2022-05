À la Une : la vie à 100 à l’heure de Louane

Entre la musique, le cinéma, la télévision et son rôle de maman, Louane vit à 100 à l’heure. À 25 ans, l’artiste qui a déjà 10 ans de carrière à son actif, n’en finit plus de nous étonner et de se renouveler.