Disparue il a vingt-trois ans, Lady Diana n’a pourtant jamais été plus au centre de toutes les attentions. En cause, le succès de la saison 4 de The Crown qui retrace l’arrivée dans la famille royale de la future princesse de Galles. Le destin de Lady Di continue de fasciner le monde entier.