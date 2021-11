À la Une : Lady Diana, une icône ne meurt jamais

Vingt-cinq ans après sa mort, Lady Diana fascine comme au premier jour. L’iconique princesse de Galles est mise à l’honneur dans un nouveau film événement, « Spencer ». Films, téléfilms, séries, comédie musicale, journaux et même dans le monde de la mode, Lady Diana est partout. Parce qu’une icône ne meurt jamais, sa popularité et son influence sont restées intactes et on assiste à une véritable « Diana mania ».