Vous pensiez tout connaître de la famille royale britannique ? Détrompez-vous ! Entre le départ du prince Harry et Meghan Markle pour les Etats-Unis et le retrait forcé du prince Andrew, mis en cause dans le scandale sexuel autour de Jeffrey Epstein, la couronne a bien besoin de mettre de nouveaux membres au cœur de l’action. Parmi eux, le duc et la duchesse de Wessex, nouvelles supers stars.