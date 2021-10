À la Une : l’opération reconquête de Meghan et Harry

Après des mois de silence suite à leur interview coup de poing face à Oprah Winfrey, le prince Harry et Meghan Markle ont fait une apparition très remarquée lors du Global Citizen Live, le gigantesque concert caritatif organisé à travers le monde. Sur la scène de New York, le nouveau couple chéri de l’Amérique est apparu main dans la main, tout sourire, pour défendre les luttes qui leur sont cher : le combat contre la pauvreté, pour l’égalité et la sauvegarde de la planète. Une opération com’ qui ne doit rien au hasard. Le couple, Meghan Markle en tête, espère bien peser sur la scène internationale dans les prochaines années.