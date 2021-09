En savoir plus sur Nikos Aliagas

On le connaissait chanteur, showman et acteur à la télévision, on le découvre désormais sur les planches. Dès le 17 septembre prochain, Matt Pokora donne la réplique à Philippe Lellouche et Estelle Lefébure dans « Les Grandes ambitions », une pièce signée Hadrien Raccah. 50’ Inside l’a suivi pendant ses répétitions.