À la Une : Michèle Laroque et Pierre Palmade, 25 ans de mariage !

« Ils s’aiment », « Ils se sont aimés », pendant plusieurs années Michèle Laroque et Pierre Palmade ont joué le couple amoureux, le couple au bord de la crise de nerfs, le couple qui s’engueule et même qui se sépare. Pendant des années, leur spectacle a été un énorme succès. En 2022, il revient, mais à la télévision et dans un format un peu différent, mais toujours aussi culte.