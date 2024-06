À la Une : pourquoi les grands chefs se mettent-ils tous à la street food ?

Si la cuisine de rue a toujours existé, elle séduit de plus en plus les Français, à tel point que les grands noms de la gastronomie française s’y intéressent sérieusement. Pour comprendre ce phénomène, 50’ Inside s’est rendu à Lyon, dans le plus grand festival de cuisine de rue de France.