A la Une : quels sont les secrets de la longévité des couples de stars ?

A Hollywood, les couples se font et se défont, au point qu’il est parfois difficile de suivre. D’ailleurs cet été, une vague de divorces sans précédent a déferlé chez les stars : Britney Spears et Sam Asghari, Joe Jonas et Sophie Turner ou encore Ariana Grande et Dalton Gomez. Mais dans cet univers impitoyable, certains font de la résistance et affichent depuis des années un bonheur conjugal sans nuage. 50' Inside vous révèle leurs noms et leurs secrets de longévité.