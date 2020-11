A la Une : Sylvie Tellier, the show must go on



Nikos Aliagas ou Sylvie Tellier En savoir plus sur La France est confinée, les événements Miss France sont annulés et pourtant Sylvie Tellier n’a rien perdu ni de son énergie, ni de son sourire. La présidente des Miss continue à vivre une vie à 100 à l’heure et à préparer l’avenir.