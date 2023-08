A la Une : Un gars, une fille, les secrets d’un couple qui dure

"Un gars, une fille" fête ses 20 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, 16 couples ont accepté de se glisser dans la peau de Chouchou et Loulou pour vous faire revivre les aventures quotidiennes d’un couple auquel on s’est tous un jour identifié entre disputes, réconciliations et petits arrangements. Parmi eux, Inès Reg et son mari Kevin, Florent Peyre et Shy'm ou encore Natoo et Kyan Khojandi sont à retrouver lundi à 21h10 sur TF1.