Le Portrait : Amel Bent, plus vivante que jamais

Amel Bent se sent « Vivante », avec ce septième album qu’elle interprète sur scène. Maman de 3 enfants et bientôt coach dans la nouvelle saison de « The Voice », la chanteuse ne s’arrête plus. En tête-à-tête avec Nikos Aliagas, elle se confie dans un tendre portrait.