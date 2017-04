Actu de la semaine — Mission Impossible 6  

Tom Cruise ! Depuis une semaine, il est à Paris pour le tournage de « Mission impossible 6 ». Des cascades sur les toits de Bercy aux course-poursuites dans les rues de la ville, l’acteur américain doit passer plus d’un mois dans la capitale. Depuis vingt ans, le succès de cette saga ne se dément pas : les 5 derniers auraient rapporté plus de 2 milliards de dollars de recettes. De quoi permettre à Tom Cruise de confirmer son statut de superstar et de rester, à 54 ans, un des acteurs les plus bankables d'Hollywood. — Extrait de « 50’inside, l’actu » diffusé le 15 avril sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.