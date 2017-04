Actu de la semaine — La nouvelle vie de Céline Dion  

Un peu plus d’un an après la disparition de son mari et mentor, René Angelil, Céline Dion est en pleine émancipation : elle vient de se séparer de son manager, Aldo Giampaolo, pourtant choisi par René avant son décès pour gérer sa carrière. Un album en anglais en préparation avec des artistes en vue comme Sia ou Pink, un nouveau look plus branché, une tournée européenne cet été qui débutera en France… Sans oublier ses enfants, qui restent sa priorité… A 49 ans, Céline se veut plus forte que jamais. Regardez ! — Extrait de l’émission « 50’inside l’actu » diffusée samedi 29 avril, à (re)voir sur MYTF1