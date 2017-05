Actu de la semaine – Vitali, le caïd des tapis rouges  

Et on commence avec celui qui a semé la zizanie le week-dernier au concours de l’Eurovision. Il a réussi à déjouer le service de sécurité et à monter sur scène pour montrer ses fesses. Vitalli Sediuk, c’est son nom, n’en est pas à son premier coup d’éclat… Depuis plusieurs années, ce jeune Ukrainien sévit sur les tapis rouges, et fait trembler les stars comme Leonardo di Caprio, Madonna ou Kim Kardashian, dont il a récemment tenté d’embrasser les fesses. Farceur aux défis de mauvais goût, ou déséquilibré. Qui est ce caïd qui sème la panique chez les stars ? Nous avons mené l’enquête en Ukraine. Regardez ! — Extrait de « 50’inside, l’actu » diffusé samedi 20 mai sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.