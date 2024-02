Aspen, à la conquête de l’or blanc

Direction les Etats-Unis et la plus hollywoodienne des stations de ski : Aspen dans le Colorado. Une oasis de luxe, au cœur des montagnes rocheuses, fréquentée par les plus grandes stars et les milliardaires. Restauration, hôtellerie ou carrément sur les pistes : qui sont ces pionniers d’un nouveau genre à la conquête de l’or blanc ?