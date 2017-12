Les Bahamas, îles de rêve, refuge de stars !

Direction le Paradis ! Ou plutôt... les Bahamas. La championne de tennis Serena Williams vient d’y passer sa lune de miel… Reese Witherspoon, Leonardo di Caprio, Beyonce et Jay Z y sont des habitués… Johnny Depp y possède même une île. Les Bahamas, c’est LA destination de rêve des Caraïbes ! Un archipel de 700 îles aux décors de carte postale, du sable rose comme vous n’en avez jamais vu ailleurs, et des fonds marins exceptionnels où l’on peut plonger avec les requins ! Mais surtout, si les stars apprécient autant cette destination, c’est qu’elles peuvent s'y ressourcer à l’abri des regards, en séjournant dans des petites îles privées qui n’appartiennent qu’à elles le temps de leur séjour… Le comble du luxe que 50' Inside vous fait découvrir dans cette vidéo !