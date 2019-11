Balthazar : 24 heures dans la vie de Tomer Sisley

Il est le héros de la Série Balthazar. Médecin légiste, doux dingue Tomer Sisley est Raphaël Balthazar. Les équipes de 50 mn inside l'ont suivi. 50'INSIDE, c'est toute l’actualité des stars résumée, chaque samedi. Le rendez-vous glamour pour retrouver toujours plus de news, d'interviews, d'actualité people en France et à l'étranger, de destinations de rêve et de reportages exclusifs au bout du monde pour partir à la rencontre de vos personnalités préférées et vous faire découvrir leurs repaires secrets.

En savoir plus sur Nikos Aliagas