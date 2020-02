Bienvenue dans les coulisses de "10 jours sans maman", la dernière comédie hilarante avec Franck Dubosc

Frank Dubosc est passé maître de la comédie à la française. Après le succès de « Camping », « All Inclusive », « Barbecue » ou encore le désormais cultissime « Disco », l’humoriste revient sur grand écran avec « 10 jours sans maman ». Une comédie déjantée dans le quotidien d’un père qui se retrouve subitement à devoir gérer toute sa petite famille. Comment s’occuper de quatre enfants quand d’habitude on ne s’occupe (quasiment) de rien ? Les caméras de 50’ Inside ont pu se faufiler dans les coulisses du tournage. Un grand moment de partage et d’humour.

En savoir plus sur Nikos Aliagas