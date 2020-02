Bienvenue sur le tournage du dernier Ducobu, cancre le plus célèbre de France

Durant toutes ces années, Ducobu n’a jamais changé : il est et restera toujours ce cancre joyeux qu’on a adoré découvrir en BD et qu’on a pris plaisir à voir prendre vie sur écran. Pour la troisième fois, les aventures du jeune garçon en t-shirt jaune et noir sont adaptées sur grand écran : cette fois – et c’est inattendu – le cancre le plus célèbre de France va tout faire pour sauver… son école. Pour l’occasion, Elie Semoun réenfile sa blouse d’instituteur et s’offre une nouvelle casquette : celle du réalisateur ! Les caméras de 50’ Inside ont pu se glisser dans les coulisses du tournage de Ducobu 3.

En savoir plus sur Nikos Aliagas