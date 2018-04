Le bizutage de Maëva Coucke en vacances avec ses copines Miss France !

Depuis son sacre le 16 décembre dernier, Maëva Coucke n'a pas eu le temps de se reposer une seule seconde. 3 mois et demi après son couronnement, il est temps pour la nouvelle Fiancée des français de se relaxer avec ses copines anciennes Miss sous le soleil de la Côte d'Azur. Et pour célébrer cette passation comme il se doit, Camille Cerf, Iris Mittenaere, Alicia Aylies, Delphine Wespiser et Sylvie Tellier lui ont concoté un bizutage dont elle se rappelera encore longtemps...