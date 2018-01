Brésil : un réveillon sur la plus belle plage du monde...

Le réveillon est un événement au Brésil comme ailleurs et les Brésiliens sont nombreux à se rassembler sur les plages pour fêter le jour de l'an… Et plus exactement à Fernando de Noronha. Un minuscule archipel à 400 kms des côtes considéré comme l’un des plus beaux endroits au monde… Un paradis ultra-protégé prisé des stars comme Penelope Cruz et Xavier Bardem et de la jet-set, où tout est fait pour décourager le tourisme de masse. Extrait de l'émission 50'Inside du 6 janvier 2018.