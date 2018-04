Bruce Willis, l'anti-héros d'Hollywood ?

Il est l'un des acteurs les plus populaires d'Hollywood, il a 63 ans et il est à l'affiche d'un nouveau blockbuster américain intitulé "Death Wish" au cinéma le 9 mai prochain. Vous avez trouvé ? Il s'agit evidemment de Bruce Willis. Dans ce nouveau long-métrage, il y joue le rôle d'un père de famille, décidé à se venger après l’assassinat de sa femme… Un rôle de justicier taillé sur mesure pour l'acteur qui a construit sa carrière sur ce type de personnage de gros bras au cœur tendre… De ses rôles mythiques comme dans le 5eme élément à son histoire d'amour avec Demi Moore, comment Bruce Willis est-il devenu l’anti-héros d’Hollywood ?