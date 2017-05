La spéléologie, un univers à la fois merveilleux et mystérieux. Christophe Beaugrand vous fait découvrir les splendeurs de la nature des grottes du Vercors. Les fossiles, les stalactites et les blagues rythment tout le long de la visite ! Enfilez votre combinaison, prenez une lampe et c’est parti pour votre baptême de spéléologie !