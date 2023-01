Ces Français qui ont tout quitté pour vivre à Bali

Troquer la grisaille parisienne pour des plages de sable fin et une eau turquoise, nombreux l’ont rêvé, eux l’ont fait. Depuis plusieurs années, les Français sont de plus en plus nombreux à choisir Bali comme destination pour leur nouvelle vie. 50’ Inside les a retrouvés là-bas.