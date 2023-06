Ces Français qui ont tout quitté pour vivre au Québec

C’est une terre promise pour beaucoup de Français qui rêvent d’une vie meilleure : le Québec ! Un rêve américain, mais en version francophone avec de grands espaces, moins de stress et plus opportunités de travail. Depuis quelques années, le Québec séduit aussi bien les étudiants, les familles et tous ceux qui veulent prendre un nouveau départ. 50’ Inside vous emmène dans cette province coup de cœur des Français.