Ces Français qui se disent « oui » à Las Vegas !

Direction la capitale mondiale du mariage : Las Vegas ! De la cérémonie traditionnelle en chapelle, à la virée dans le désert, en passant par la bénédiction d’un sosie d’Elvis Presley, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les folies ! Parmi les 120 000 couples qui s’y unissent chaque année, on compte des milliers de Français. Alors qui sont ces amoureux qui ont décidé de s’offrir un mariage comme dans les films ? Comment va se passer le plus beau jour de leur vie ? La réponse dans 50’ Inside.