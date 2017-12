La "chanson des Restos", un hymne à la générosité

La story de la semaine est consacrée à "la chanson des restos". Hier soir était diffusé sur TF1 le concert des Enfoirés Kids et sortait dans les bacs le disque "Génération Enfoirés". Un album de reprises des tubes des Enfoirés réinterprétés par des chanteurs de la nouvelle génération avec notamment : Lisandro Cuxi, Lou, Jane Constance ou encore Evan et Marco. Et évidemment, ils reprennent "la chanson des Restos". Un titre inspiré en 1986 par Coluche, et composée par Jean-Jacques Goldman. Retour sur l’histoire de cette chanson inoubliable devenue au fil du temps un hymne à la générosité.