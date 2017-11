Charlotte Gainsbourg signe un nouvel album riche en confidences

L’invitée cette semaine est Charlotte Gainsbourg. La chanteuse revient avec un cinquième album inédit intitulé « Rest ». Un projet très personnel dont elle signe les textes et où elle se livre comme jamais notamment sur la mort de son père et de sa sœur, Kate Barry, disparue il y a bientôt quatre ans. A 46 ans, Charlotte Gainsbourg, qui habite désormais à New York, a décidé de ne plus rien cacher de son passé, de ses blessures et de sa famille. Pour preuve, ses trois enfants, Ben, Alice et Joe, jouent dans les deux premiers clips de leur mère. De passage à Paris, la chanteuse a accepté de se confier sur son parcours musical. Elle nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Le portrait est signé Laura Cabrelli et Claire Plantinet.