Quand Christophe Beaugrand part à la rencontre d'Elton John à Las Vegas

Non, vous ne rêvez pas. Christophe Beaugrand est bel et bien allé à la rencontre d’une légende de la musique : Elton John. L’entretien s’est déroulé au Caesar Palace de Las Vegas où la star anglaise de 71 ans se produit depuis 14 ans. L'artiste y faisait la promotion de Sherlock Gnomes, un dessin animé qu'il produit.L’occasion pour lui de se confier sans tabou sur son impressionnante carrière mais aussi sur ses excès passés et son bonheur actuel auprès de son mari et de ses deux enfants.