C'est le moment d’inaugurer notre série d’été, « Souviens-toi cet été-là ». Chaque semaine, Christophe Beaugrandvous raconte un événement people qui a eu un retentissement planétaire alors que nous étions en vacances. Et on commence avec un tube qui a fait danser toute la planète… C’était l’été dernier, nous étions en plein mois d’août, et le clip dépassait les 3 milliards de vues… Il s’agit bien-sûr de la chanson Despacito !