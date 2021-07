En savoir plus sur Nikos Aliagas

On continue notre série de l’été sur les come-back des stars. Cette semaine, on s’intéresse au succès de Jennifer Aniston. La « Rachel » iconique de Friends a su capitaliser sur son succès pour devenir l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood et surtout les plus appréciée, malgré une traversée du désert au début des années 2000.