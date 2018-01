La comédie musicale Bodyguard débarque enfin en France !

Acclamée par plusieurs millions de spectateurs dans le monde, la comédie musicale Bodyguard arrive enfin en France. Bodyguard, Le Musical c’est le frisson du film sur scène, et seize chansons inoubliables interprétées en live. Amour, émotion, suspense … et encore plus de hits pour toujours plus de glamour. Ne manquez pas l’adaptation française de l’un des spectacles qui a remporté les prix les plus prestigieux à Londres. Un spectacle grandiose porté par une bande originale inoubliable. L'occasion pour nous de vous raconter l'histoire de ce film qui a changé à jamais la vie de Whitney Houston.