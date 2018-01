Dans les coulisses du Meurice, le doyen des palaces parisiens

C’est le doyen des palaces parisiens et il est situé en plein cœur de la capitale. Entre les Tuileries, la place de La Concorde, la place Vendôme et le musée du Louvre. LE MEURICE c’est 183 ans d’histoire de luxe à la française. Parmi ses clients fidèles : les têtes couronnées, les hommes et femmes de pouvoir, mais aussi les artistes qui, de tout temps, en ont fait leur repaire. De Salvador Dali, qui y a séjourné pendant près de 30 ans, à Katy Perry tombée amoureuse des douceurs du meilleur chef pâtissier de la planète… Dans les secrets du Meurice, un reportage de YACINE MILI.