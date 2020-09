En savoir plus sur Nikos Aliagas

De l’Italie, on parle beaucoup de Rome ou de Venise. On oublie trop souvent que l’Italie toute entière est pleine de merveilles à découvrir et parmi elles, Florence est sans doute l’une des plus brillantes. Partez pour une escapade en Toscane avec 50’ Inside.