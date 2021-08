En savoir plus sur Nikos Aliagas

Pendant 35 ans, le domaine de Primard a été le refuge de l’une des plus grandes actrices françaises : Catherine Deneuve. Depuis cet été, la bâtisse abrite désormais un hôtel cinq étoiles avec restaurant gastronomique et spa. Un lieu dédié au luxe et à l’élégance que vous fait découvrir 50’ Inside.