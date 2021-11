Dans le secret de North Island, l’île privée des Seychelles

Sur les très chics et déjà très sélect’ Seychelles se trouve un lieu encore plus exclusif : North Island. Cette petite île privée abrite un unique hôtel de luxe composé de 11 villas seulement. C’est ici que le prince William et Kate Middleton ont passé leur lune de miel en 2011, tout comme Salma Hayek et François-Henri Pinault ou Brad Pitt et Jennifer Aniston. Exceptionnellement, North Island ouvre ses portes aux caméras de 50’ Inside.