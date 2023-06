Dans le secret de Paris, nouvelle capitale de la danse ?

Partez à la rencontre de ces danseurs qui contribuent au succès des plus grands showmen, comme Matt Pokora ou Shakira en faisant de leurs concerts ou de leurs clips des performances qui marquent les esprits ! Et figurez-vous que dans ce domaine, la France est une pépinière de talents qui imposent leur style… Alors qui sont ces Français que les plus grandes stars s’arrachent ? La réponse dans 50’ Inside.