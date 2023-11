Dans le secret des nouveaux défis des rois du chocolat

C’est le rendez-vous incontournable des gourmets : le salon du chocolat ! Il s’est tenu cette semaine à Paris et a réuni les plus grands noms des chocolatiers. Sculptures monumentales, défilé de robes, ou concours de pâtisserie, comment les rois du chocolat ont-ils relevé ces défis toujours plus fous ? 50’ Inside vous révèle les coulisses de cet événement qui affole les papilles.