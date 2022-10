Dans le secret de la Nouvelle-Orléans et son traditionnel Halloween

J-2 pour Halloween. Quoi de mieux que la Louisiane pour le fêter ? La Nouvelle-Orléans organise les plus impressionnantes des célébrations et attire des milliers de personnes pour un plaisir diabolique. Vampires, zombies, fantômes, gobelins, tous défilent dans Frenchmen Street, affichant l’esprit et la créativité légendaires de la ville dans leurs costumes soigneusement conçus. 50’ Inside s’est glissé dans les coulisses du All Hallows' Eve à la Nouvelle-Orléans, pour vous partager une expérience inoubliable en compagnie des morts-vivants.